Цитата: Доктор СИЗО:

не проявляйте не нужной агрессии товарищ биолог

Это не ненужная агрессия, а справедливый гнев. Уроды они и есть. Кто-то кроме Вас, дяди Сони и Бывалого привидения не согласен?



Цитата: Доктор СИЗО:

моя мать получала всего 28 рублей пособия - половины пенсии за умершего мужа....но никто в поселке даже не знал об этом.... генеральшей звали соседки.... и все благодаря нам пятерым ее детям..... которые не позволили нищенствовать своей матери

Это тут с какого боку?



Цитата: Доктор СИЗО:

-вот об этом и напишите в следуещем комментарии, как вы материально помогаете своей матери....

А если бы я умерла? Свалилась со скалы, попала под КАМАЗ, была зарезана хулиганами, мало ли как ещё можно сгондубаситься. Что тогда? Она свою пенсию зарабатывала независимо от моего существования. А в том, что все было сделано по-уродски кто виноват? Я? Или всё же реформаторы?