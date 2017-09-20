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≡ Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Размер пособий по инвалидности составляет 32 392 тенге, по случаю потери кормильца – 28 571 тенге, по возрасту – 12 719 тенге.
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§ Доктор СИЗО
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4047
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.09.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
жизнь нынешней молодежи -кромешный ад

-это они тебе сказали? идти утром на работу после ночной дискотеки и попойки...... голова раскалывается....аж жуть.... а тут любопытный отец заскакивает в комнату.... не дает нормально одеться и улизнуть подруге)))) с утра, всем мораль читает на форуме....))))) про соседских гусей, которые вчера, как слоны вытоптали огород))))
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§ Доктор СИЗО
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4047
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.09.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Так что, дядя Соня, ротик свой закройте! Не знаете всей полноты проблемы, молчите!

-не проявляйте не нужной агрессии товарищ биолог....много пенсии никогда не бывает...
-моя мать получала всего 28 рублей пособия - половины пенсии за умершего мужа....но никто в поселке даже не знал об этом.... генеральшей звали соседки.... и все благодаря нам пятерым ее детям..... которые не позволили нищенствовать своей матери...
-вот об этом и напишите в следуещем комментарии, как вы материально помогаете своей матери.... :oops: :-P :-x
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Маркс
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге




Отправлено: 20.09.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Если у нас положить на полку $100, они через 10 лет тоже так и останутся этими $100 !

То же самое и с тенге, кстати. Так и остались, только железными стали. А вот КИА Sportage в начале нулевых стоила $17000, в начале десятых - $50000. Надо KIA Sportage складывать на полку.

* Медный
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
моральные и умственные уроды

моральные - да, умственные -нет
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§ Vital
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4705
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.09.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мама получает минимальную, батя максимальную. Общая за 100 тыщ переваливает. Живут двоем. Хватает. Внукам всякие нештяки покупают. Велики. Навароты для компа игрового. на следущий год решили в турцию сгонять. Хватает вобщем как я понял. Работали оба трудягами.
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* Медный
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Ну, если только глистами

глисты это паразиты. паразиты живут за счёт хозяина... вы хотите чтобы они вернулись опять на свои должности?
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§ amduscias
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6170
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 20.09.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
не проявляйте не нужной агрессии товарищ биолог

Это не ненужная агрессия, а справедливый гнев. Уроды они и есть. Кто-то кроме Вас, дяди Сони и Бывалого привидения не согласен?

Цитата:
Доктор СИЗО:
моя мать получала всего 28 рублей пособия - половины пенсии за умершего мужа....но никто в поселке даже не знал об этом.... генеральшей звали соседки.... и все благодаря нам пятерым ее детям..... которые не позволили нищенствовать своей матери

Это тут с какого боку?

Цитата:
Доктор СИЗО:
-вот об этом и напишите в следуещем комментарии, как вы материально помогаете своей матери....

А если бы я умерла? Свалилась со скалы, попала под КАМАЗ, была зарезана хулиганами, мало ли как ещё можно сгондубаситься. Что тогда? Она свою пенсию зарабатывала независимо от моего существования. А в том, что все было сделано по-уродски кто виноват? Я? Или всё же реформаторы?
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§ amduscias
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6170
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 20.09.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
глисты это паразиты. паразиты живут за счёт хозяина... вы хотите чтобы они вернулись опять на свои должности?

Это их сансара. В виде глистов оони хотя бы меньше вреда принесут, чем в виде человеков.

[Исправлено: amduscias, 20.09.2017 - 16:39]
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* Медный
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
28 рублей

Доктор, моё к Вам почтение. Но вы не попутали ли строй?
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Гость
Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге




Отправлено: 20.09.17 - 17:19
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