Цитата: тётя Соня:

Правильно делать начисление пенсии за стаж работы.. и побегут ....

Уж вы бы лучше помолчали бы, дядя Соня! За стаж будут платить только с 2018. А как до этого начисляли... слов нет. У моей мамы стаж 44 года и на одном месте между прочим. Её подруге посчастливилось родиться на 4 года раньше и она ушла до всеобщего бардака. В результате получает гораздо большую пенсию. Хотя в отличие от моей мамы и на республиканской доске почета не висела и новые вычислительные машины не осваивала, как села в 60-е за простейший агрегат, так и просидела за ним до пенсии. А над сверстниками моей мамы государство поиздевалось вволю. Мало того, что пришлось перерабатывать несколько лет, так еще и не позволили выбрать те года для расчета пенсии, когда зарплата была лучше. А стаж вообще оказался по фигу! Все, кто придумал эту систему начисления пенсий просто моральные и умственные уроды! В ад не верю, но очень хотелось бы, чтобы для этих уродов он был создан и парились они в нем несколько сотен тысяч лет. Без права перерождения. Ну, если только глистами...

Так что, дядя Соня, ротик свой закройте! Не знаете всей полноты проблемы, молчите!