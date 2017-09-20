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сайлау курманов:
ничего нормального я не вижу , люди так бедны , что об этом надо не говорить , а на каждом углу кричать, вон ко мне жить попросился парень из деревни , ходит с семи утра до девяти вечера картошку перебирать,вчера принес две тысячи , то ли детям отложить или с голоду помереть , а таких тысяча
-не богохульствуй..... я когда, будучи в Башкирии, принес теще сорванное с забора объявление о курсах помощников машинистов, предложил идти на учебу ее сынку.... профессиональному бездельнику и тунеядцу.... они оба посмотрели на меня, как на сумашедшего .... оказывается, машинисты каждое утро дуют в трубку..... а эти нищеброды, шатаются всю ночь, в поисках спиртного....
- когда, уезжал домой, не досчитался в багаже дорогущей кожанной куртки....
-уверен на 150 процентов, твой парень из той же когорты....