Цитата: JereK:

Обычный человек заинтересован в том, чтобы сохранить заработанное вопреки всеобщему разгулу маразма и идиотизма. Потому да, будут изымать и увозить. И деньги и мозги.



Всё верно.

И вот озвученное "накапливать в валюте запрещает законодательство" - оно прекрасно.



Тут недавно мелькало, что и наши нацкомпании почему-то меньше валютной выручки продавать стали, держат на счетах за рубежом.

Наверное, тоже что-то подозревают!