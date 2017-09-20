Обликоморале Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3859

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:22 Как то тут был спор насчет лекарственных препаратов в стране, что цены завышены в разы. Ура-патриоты с пеной у рта доказывали, что это не так. Вот вам и факты. Коль доили государственный бюджет, то про народ и говорить нечего. А все эти коррупционные схемы, могут быть только с ведома гос. чиновников. Простынь, даже не пытайся это опровергнуть.