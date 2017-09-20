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≡ В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в "СК-Фармация"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в "СК-Фармация"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29694
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По другому препарату "Кеавит", аналогу "Октагама", объёмом в 100 мл и стоимостью 203 тысячи тенге аналогичным образом обеспечила себе выигрыш компания "Стофарм", снизив цену также на 20 тиын.
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пэтриот
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...




Отправлено: 20.09.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня знакомая тоже работает по лекарствам, тоже работает по серым схемам и знает что рано или поздно поймают и всё равно участвует. Часть денег уже отложила, знает что придется или откупаться или садится.
Ее дела конечно Тут Каждый решает сам за себя. Жадность не победить

Гость
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...




Отправлено: 20.09.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно? Зоркий Биртанов прозрел. Анекдот в тему.

Посадили трех индейцев в тюрму за убийство оленя в зоопарке.
Первый день — сын вождя по имени Сильные Руки хотел разогнуть решетку.
Второй день — второй сын вождя по имени Прыгун хотел перепрыгнуть стену.
И только на третий день — вождь Зоркий Глаз заметил, что в тюрьме не было четвертой стены…

§ сайлау курманов
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2137
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.09.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за коррупцию надо к стенке ставить , какая власть - такие и законы , скоро вообще на поток поставят или узаконят , эти придумают что делать
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§ Обликоморале
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3859
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.09.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то тут был спор насчет лекарственных препаратов в стране, что цены завышены в разы. Ура-патриоты с пеной у рта доказывали, что это не так. Вот вам и факты. Коль доили государственный бюджет, то про народ и говорить нечего. А все эти коррупционные схемы, могут быть только с ведома гос. чиновников. Простынь, даже не пытайся это опровергнуть.
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§ yudjin
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4789
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.09.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А все эти коррупционные схемы, могут быть только с ведома гос. чиновников.

ну а шо вы хотите... жить красиво, жрать по столичным ресторанам, загорать, отдыхать, дорогими цацками, бюстами и названиями мериться как-то надо... кормить кучу родственничков типа соньки вчкбаевой... а по сути на людском горе и здоровье делать грязные деньги... только к стенке!
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321
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...




Отправлено: 20.09.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стомед это опг для народа.
все об этом знают
серик тоже там при делах..

§ Валентин
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6757
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.09.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Как то тут был спор насчет лекарственных препаратов в стране, что цены завышены в разы. Ура-патриоты с пеной у рта доказывали, что это не так.


Но есть нюанс. ©
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Рихард
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...




Отправлено: 20.09.17 - 14:54
Комментарий удален модератором.

посетитель
Re: В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в...




Отправлено: 20.09.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То-то наш Стофарм цветёт и пахнет... Миллиарды... Отличный бизнес,а уж тем более когда ты мажилисмен..

Гость
В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в "СК-Фармация"




Отправлено: 20.09.17 - 15:26
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в "СК-Фармация"




Отправлено: 20.09.17 - 15:32
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Нацбюро раскрыли преступную схему, действовавшую в "СК-Фармация"




Отправлено: 20.09.17 - 15:39
Комментарий проходит проверку.
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