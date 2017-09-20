Маркс Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6781







Отправлено: - 14:57 Меня просто поражает как оцифрованный пишет с ошибками по русскому языку, не ставя точки, тире и запятые.



Я волком бы

выгрыз

бюрократизм.

К мандатам

почтения нету.

К любым

чертям с матерями

катись

любая бумажка.

Но эту...

Я

достаю

из широких штанин

дубликатом

бесценного груза.

Читайте,

завидуйте,

я —

гражданин

Советского Союза.