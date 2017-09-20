Цитата: 112:

Как может что-то соответствовать действительности, если это не согласовано с Шибаршиным? Надо срочно выяснить, солгласовали ли в свое время с ним Ньютон и Эйништейн своии теории, и если нет, то срочно отменить их от греха подальше!

Вот именно, Ньютон и Эйнштейн создавали математические и физические теории, а не выковыривали из носа данные о религиозной принадлежности граждан, как парламентарии. Не надо путать корму с мачтой.