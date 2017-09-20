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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29694
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поскольку сегодня главная угроза обществу с этой стороны видится в распространении радикальных течений в исламе, руководитель ведомства по делам религий решение этой проблемы видит в создании «собственной школы исламоведения».
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Ух ты!
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело




Отправлено: 20.09.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Насколько эти данные соответствуют действительности, сказать сложно – о том, кто, когда и с кем проводил опрос, министр не сказал. Во всяком случае, моим мнением по части существования Всевышнего, равно как и точкой зрения моих знакомых по этому поводу, никто не интересовался". Как может что-то соответствовать действительности, если это не согласовано с Шибаршиным? Надо срочно выяснить, солгласовали ли в свое время с ним Ньютон и Эйништейн своии теории, и если нет, то срочно отменить их от греха подальше!

Маркс
Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело




Отправлено: 20.09.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Как может что-то соответствовать действительности, если это не согласовано с Шибаршиным? Надо срочно выяснить, солгласовали ли в свое время с ним Ньютон и Эйништейн своии теории, и если нет, то срочно отменить их от греха подальше!

Вот именно, Ньютон и Эйнштейн создавали математические и физические теории, а не выковыривали из носа данные о религиозной принадлежности граждан, как парламентарии. Не надо путать корму с мачтой.

Гость
Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело




Отправлено: 20.09.17 - 14:02
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