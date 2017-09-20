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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если я Валентин, то какие будут Ваши неопровержимые доказательства? :-)
Кликушество это не доказательство, не правда ли?
Всё косвенные... прокурор не выдаст ордер :-P :-P
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9271
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.09.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
с ней? это она?

С фразой.
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Алюминиевый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 12:15
Комментарий удален модератором.

Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
фразой

Без умного Валентина он даже фразу от человека отличить не может. :-x

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

а! извиняюсь. недопонял :oops:
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чего это администрация зачастила на форум.... ники только и сменяются. я даже и не видел некоторых ранее :-)
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алюминиевый:
Твои постоянные одобрямс Валентину

а с чего бы я его не одобрял? или только из-за того, что нужно противопоставлять своё мнение кому то?
Его мнение сходится с моим и чего я буду не одобрять?
Странное утверждение как минимум :-)
Цитата:
Алюминиевый:
ты не просто клон а хуже

Ну, хуже-лучше, это оценочное суждение. Вас так я вообще не знаю. Первый раз вижу, а усы и подделать можно :lol:
Я думаю, что хуже Вас нет клона-серого-112-го. ;-)
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Титановый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 12:57
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3856
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.09.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шотуд, новые баталии ниапчём?
Клон на клоне и клоном погоняет?
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Гога
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Шотуд, новые баталии ниапчём?
Клон на клоне и клоном погоняет?

Это все 112-й, превратился в Анну и еще в других зарегиненых и тролит бархатного.

гость 1
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 13:13
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

ну! говорят: Царь не настоящий! :lol: :lol:
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Стеклянный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 13:20
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3856
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.09.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Уже и царя выбрали холопы?)))
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

не знаю, предвыборной компании не было :-)
Кто тут, к примеру, в цари крайний? никого?! так я первый буду!


ну и т.д.


;-)
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