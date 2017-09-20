Доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7338





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 13:20 Цитата: Обликоморале:

Немецка земель, тожа должен многома.

Сча вон курвапшеки, с вас чот пад триллион ефриков репатриаций требуют.)

-один Горбач бесплатно ГДР им отдал.... но грамотный после путинский юрист три шкуры с них спустит.....нет срока давности таким долгам.... мой дядька Акмечан пошел на войну, оставив на 4 детей полтора мешка колхозной картошки.... всю жизнь потом сокрушался....зачем они к нам полезли воевать???....когда увидел своими глазами в каждом немецском доме, подвалы, заполнные до потолка сотнями банок солений и варений, бочками вино и свежей солонины всех сортов....чего им не хватало((((((