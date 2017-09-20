Цитата: Алюминиевый:

Твои постоянные одобрямс Валентину

а с чего бы я его не одобрял? или только из-за того, что нужно противопоставлять своё мнение кому то?

Его мнение сходится с моим и чего я буду не одобрять?

Странное утверждение как минимум

Цитата: Алюминиевый:

ты не просто клон а хуже

Ну, хуже-лучше, это оценочное суждение. Вас так я вообще не знаю. Первый раз вижу, а усы и подделать можно

Я думаю, что хуже Вас нет клона-серого-112-го.