Медный Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6751





(Полноправные пользователи) Сообщений: 491

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:00 Если я Валентин, то какие будут Ваши неопровержимые доказательства?

Кликушество это не доказательство, не правда ли?

Всё косвенные... прокурор не выдаст ордер