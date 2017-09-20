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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 11:00
Комментарий удален модератором.

Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
люблю такие игры

PLAY BOY.

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 491
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Написал о себе и флуд ожил. Или 112 о себе сейчас начнёт писать? Эпатажный наш :lol: :lol: :lol:
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111
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Отправлено: 20.09.17 - 11:02
Написал о себе и флуд ожил. Или 112 о себе сейчас начнёт писать?

Я давно подозревал что Добринцофф это 112й!

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 491
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
PLAY BOY.

ролевые :lol: :lol: :lol: 8-)
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9271
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.09.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Вообще то я пишу по руски без ошибок

Исходя из этой фразы, я с ней не соглашусь.
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шерлок холмс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 11:31
Комментарий удален модератором.

кн
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 11:33
Комментарий удален модератором.

§ Anna Болейн
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 20.09.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

медный ты спалился он же Валентин) пример 112 заразителен оказался ?
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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто пишет под моим ником?

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 491
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серебряный:
Ты как вторая Лиля, она тоже хвалит Валентина без умолку,чтобы он ее не трогал и гнобил ее недоброжелателей

Если Валентину будет что мне сказать, я думаю он скажет...
Ах, да! Уже сказал

Цитата:
Валентин:
Цитата:
Медный:
типа Валентин сапрофаг?

Куда ты меня послал?!!

:-)
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 491
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
с ней

с ней? это она?... вот ники в Интернете. и не знаешь, кто за ними, то ли мужчина, то ли женщина, то ли гомункул :lol: :lol: :lol:
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мрак
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 11:45
Комментарий удален модератором.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 20.09.17 - 11:56
Комментарий проходит проверку.

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 491
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:

моё вам презрительное "фи" я думал вы человек, а вы ещё один клон
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