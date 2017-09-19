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≡ ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29692
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение ЕНПФ о том, что в июле за счет накоплений вкладчиков этого государственного монополиста было приобретено облигаций Казначейства США почти на миллиард долларов, ясно дало понять, на какую валюту нужно ставить сейчас казахстанцам.
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Гога
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
бо за пределами СНГ ты за свой деревянные фантики с образами ничего не купишь..

Классно ты про таньгу сказала.

§ Добринцофф
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5416
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.09.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вот представь что завтра доллар подорожал опять в два раза и граждане решили снять свои депозиты и воплотить свою давнюю мечту о большом и красивом доме на огроменном участке в красивом месте.
Как ты думаешь - сколько банков не смогут исполнить свои обязательства перед валютно-депозитными клиентами и откуда государству взять денег чтобы рассчитаться с клиентами за банки?

Не пойму в чём проблема ?В том что нет теньговой наличности?
Проблема в том ,что нужно напечатать несколько тонн красивых бумажек ?
Цитата:
Бывалый:
Вот это и заботит Нацбанк

Нацбанк прежде всего должно заботить устойчивость национальной валюты,а если каждые два-три года курс будет на 100% скакать,то это наводит на нехорошие мысли об управленцах такого банка да и всей станы в целом.
Профайл

Гога
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я всегда говорил что первейший вор и нарушитель всех законов у нас в государстве - честный частный бизнес.

Забыл добавить, наипервейшие все равно чиновники, всех рангов и мастей.

Бывалый
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Не пойму в чём проблема ?

Проблема в том, что банк принимает на себя обязательства (депозиты) в долларах, а раздает обязательства (кредиты) в тенге.
Цитата:
Добринцофф:
Проблема в том ,что нужно напечатать несколько тонн красивых бумажек ?

Ну формально конечно можно одномоментно взять и эмитировать огромную сумму денег.
Про это я и написал: 90-е покажутся райским временем.
Цитата:
Добринцофф:
Нацбанк прежде всего должно заботить устойчивость национальной валюты

Нет.
Его должна заботить устойчивость именно финансовой системы.
А курс нацвалюты - это, вообще-то, больше вопрос экономики, а не финансовой системы.
Если граждане бездельничают, не создавая полезного продукта в экономике - это головная боль и задача отнюдь не нацбанка.
Нацбанк в вопросе курса нацвалюты просто пресекает махинации на валютном рынке.

§ JereK
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.09.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну почему же?
Энергетика.
Металлургия.
Тот же ЖКХ.
Сельское хозяйство.


Энергетика. Непрозрачная, облепленная паразитами и насквозь коррумпированная отрасль в казахстане. Туда стоило бы инвестировать в случае какого-то движения вперед. Но за двадцать пять лет движения там нет никакого. Кое-как поддерживаются в рабочем состоянии имеющиеся коммуникации, которые фигачат на пределе своих возможностей. Что ни лето - 180 вольт в розетке. Что ни зима - те же 180 вольт. Завтра владелец этого зоопарка станет неугодным, прихватит все что сможет и сбежит за бугор. Черная дыра для инвестиций в общем.

Металлургия. Это типа то вот ссгпо, у которой так дела плохи что все время клянчит подачки у государства и не могут заплатить по своим обязательствам? Где люди гибнут день через день? Завтра владелец этого зоопарка станет неугодным, прихватит все что сможет и сбежит за бугор. Черная дыра для инвестиций в общем.

ЖКХ. Ну это просто сразу смех вызывает. Вор на воре, все время клянчат подачки, задирают тарифы. Коммуникации как были старыми 20 лет назад, так ими и остались. Сама мысль сделать его вдруг доходным в наших реалиях могла возникнуть только в воспаленном мозгу наркомана. Сверхмассивная черная дыра для инвестиций в общем.

Сельское хозяйство. Это отдать деньги людям вроде Розинова, которые по существующим обязательствам неспособны расплатиться? У которых на элеваторах махинации с огромными убытками для государства, и которых это государство всячески покрывает? С таким же успехом деньги можно просто выбросить. Сверхмассивная черная дыра для инвестиций в общем.

:lol:
Профайл

§ JereK
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.09.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вот представь что завтра доллар подорожал опять в два раза и граждане решили снять свои депозиты и воплотить свою давнюю мечту о большом и красивом доме на огроменном участке в красивом месте.


Видишь ли, обычному человеку, не участвующему в этом маразматическом спектакле и не хрюкающему жадно около кормушки пофиг на половые трудности, к которым прямой дорогой ведет современная политика. (На самом деле пофиг и участвующим - они возьмут сколько смогут и свалят, вырученного на их век хватит, но они конечно же не признаются в этом публично.) Обычный человек заинтересован в том, чтобы сохранить заработанное вопреки всеобщему разгулу маразма и идиотизма. Потому да, будут изымать и увозить. И деньги и мозги. Ну а оставшимся, им да, 90-е раем покажутся.
Профайл

Гость
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 11:56
Комментарий проходит проверку.

Гость
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 12:08
Комментарий проходит проверку.
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