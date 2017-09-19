JereK Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это? #64





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1225

Регистрация: 13.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:24 Цитата: Бывалый:

Ну почему же?

Энергетика.

Металлургия.

Тот же ЖКХ.

Сельское хозяйство.



Энергетика. Непрозрачная, облепленная паразитами и насквозь коррумпированная отрасль в казахстане. Туда стоило бы инвестировать в случае какого-то движения вперед. Но за двадцать пять лет движения там нет никакого. Кое-как поддерживаются в рабочем состоянии имеющиеся коммуникации, которые фигачат на пределе своих возможностей. Что ни лето - 180 вольт в розетке. Что ни зима - те же 180 вольт. Завтра владелец этого зоопарка станет неугодным, прихватит все что сможет и сбежит за бугор. Черная дыра для инвестиций в общем.



Металлургия. Это типа то вот ссгпо, у которой так дела плохи что все время клянчит подачки у государства и не могут заплатить по своим обязательствам ? Где люди гибнут день через день? Завтра владелец этого зоопарка станет неугодным, прихватит все что сможет и сбежит за бугор. Черная дыра для инвестиций в общем.



ЖКХ. Ну это просто сразу смех вызывает. Вор на воре, все время клянчат подачки, задирают тарифы. Коммуникации как были старыми 20 лет назад, так ими и остались. Сама мысль сделать его вдруг доходным в наших реалиях могла возникнуть только в воспаленном мозгу наркомана. Сверхмассивная черная дыра для инвестиций в общем.



Сельское хозяйство. Это отдать деньги людям вроде Розинова, которые по существующим обязательствам неспособны расплатиться? У которых на элеваторах махинации с огромными убытками для государства, и которых это государство всячески покрывает? С таким же успехом деньги можно просто выбросить. Сверхмассивная черная дыра для инвестиций в общем.



