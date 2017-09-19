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Добринцофф:
Не пойму в чём проблема ?
Проблема в том, что банк принимает на себя обязательства (депозиты) в долларах, а раздает обязательства (кредиты) в тенге.
Цитата:
Добринцофф:
Проблема в том ,что нужно напечатать несколько тонн красивых бумажек ?
Ну формально конечно можно одномоментно взять и эмитировать огромную сумму денег.
Про это я и написал: 90-е покажутся райским временем.
Цитата:
Добринцофф:
Нацбанк прежде всего должно заботить устойчивость национальной валюты
Нет.
Его должна заботить устойчивость именно финансовой системы.
А курс нацвалюты - это, вообще-то, больше вопрос экономики, а не финансовой системы.
Если граждане бездельничают, не создавая полезного продукта в экономике - это головная боль и задача отнюдь не нацбанка.
Нацбанк в вопросе курса нацвалюты просто пресекает махинации на валютном рынке.