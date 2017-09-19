Доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7328





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 11:55 Цитата: drakon:

Тут ты - прАв. Много Казахстан - должен и многим... Тут ты - прАв. Много Казахстан - должен и многим...

-никому Казахстан ничего не должен.... по осторожней Дракоша.....Узун Кулак все о тебе знает.... или ты передумал приезжать в гости к своему другу и останавливается у него бесплатно???....только сейчас до меня дошло, почему ты его выбрал в друзья....))))))