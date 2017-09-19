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Куратор темы: drakon
§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4039
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.09.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что с Грецией - случилось?... :-o

-что что, сидит и ждет первого транша денег с нашего могучего НПФ.... спроси у Меркель....вам, случайно наши теньге не нужны.... не забудь взять комиссионные за сделку....
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12006
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
.вам, случайно наши теньге не нужны.... не забудь взять

Доктор - сегодня за 1 Евро дают 406.26 тенге.
Как только будет 500 тенге - за 1 Евро,возьму
себе лично. Лимонов так -50 :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 19.09.2017 - 17:25]
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.09.17 - 07:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что с Грецией - случилось?

В принципе ничего, но просто денег страна должна очень много. Ваша мама сказала, что отметет у них земельку курортную, за долги. Так что присматривайте Дракош деревеньку, в Греции. На морском песочке я Марусю встретил....

§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4039
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.09.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Ваша мама сказала, что отметет у них земельку курортную, за долги. Так что присматривайте Дракош деревеньку, в Греции

-не получится..... были там уже адольфы.... второй раз ошибку делать не будут..... да Дракоша?
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§ Медный
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 491
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

так тут тема то святая... ну как и в тот раз.. там "святой" силой, а тут "святым" долгом :-)
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§ Медный
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 491
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде и другие методы, а суть одна :-)
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12006
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.09.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
но просто денег страна должна очень много

Тут ты - прАв. Много Казахстан - должен и многим... :lol:
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4039
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.09.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тут ты - прАв. Много Казахстан - должен и многим... :lol:

-никому Казахстан ничего не должен.... по осторожней Дракоша.....Узун Кулак все о тебе знает.... или ты передумал приезжать в гости к своему другу и останавливается у него бесплатно???....только сейчас до меня дошло, почему ты его выбрал в друзья....))))))
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12006
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.09.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Узун Кулак все о тебе знает..

Доктор,всё никак не расстанешся с "Кумовскими" привычками"...
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12006
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.09.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Так что присматривайте Дракош деревеньку, в Греции.

А зачем мне деревенька? Домик я смогу купить в
любой стране Евросоюза. Неделю назад мне
предлагали домик в Болгарии,на берегу моря.
Коллега Барбары живёт там... :lol: :oops:
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