NG.kz Полиция ведет расследование по факту смерти 5-летнего мальчика на пешеходном переходе в Рудном



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:17 Как сообщила «НГ» пресс-служба ДВД Костанайской области, авария произошла вчера, 19 сентября, около 8.00, на ул. Ленина. 55-летняя женщина и ее 5-летний внук переходили дорогу на пешеходном переходе, когда их сбил автомобиль «Шкода рапид».

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