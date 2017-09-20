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§ NG.kz
паломничество в Мекку...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29692
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Намедни, из паломничества в Мекку вернулись очень хорошие знакомые, сие мероприятие обошлось новоиспеченным путешественникам в полтора миллионов нашими и тщательно готовилась загодя в полгода. Чтобы понять, для чего люди стремятся на такой вояж и что с этого имеют, расскажу о своем дедушке.
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Марсель
Re: паломничество в Мекку...




Отправлено: 20.09.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вы имеете ввиду запретить хадж?

§ JereK
Re: паломничество в Мекку...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.09.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Victor Yang
Re: паломничество в Мекку...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9271
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.09.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема для Бондаренко :lol: . Сайлау, твой посыл понятен, но ты его не раскрыл.
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§ Доктор СИЗО
Re: паломничество в Мекку...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4039
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.09.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Все удивляюсь этому человеку..... как же, так называемые хорошие знакомые, не смогли доходчиво объяснить Сауляю, для чего люди отправляются в Мекку..... что он вынужден обратиться в областную газету к посторонним людям....((((((
-или писать, больно хочется.... а тем интересных нет.... с окна второго этажа рудненского особняка, ничего не видать же...плюс хроническое безделье.... со 112-ым два сапога пара.... :oops: :-P :-x :-o
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бишара
Re: паломничество в Мекку...




Отправлено: 20.09.17 - 10:23
Комментарий удален модератором.

Гога
Re: паломничество в Мекку...




Отправлено: 20.09.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
видать же...плюс хроническое безделье.... со 112-ым два сапога пара....


Он и есть 112 только в другом обличьи :-x

правп
Re: паломничество в Мекку...




Отправлено: 20.09.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чет сразу вместе и лешкой навальным и бестолковстью потянуло

пэтриот
Re: паломничество в Мекку...




Отправлено: 20.09.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы не задавать таких вопросов Возьмите почитайте Коран (священная книга мусульман)
Там всё расписано что и как ! И даже про тех людей которые молятся в день по 10 раз но так и не стали мусульманами.(притворяются, таких тоже полным-полно).

§ Затоболец
Re: паломничество в Мекку...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 20.09.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас в мире все делается по тренду, если в твоем окружении тренд это хадж, то вероятно ты поедешь на хадж. А так они тоже люди и им свойственно быть, и святым, и злодеем. Так что пусть едут на свой хадж, им виднее, главное чтобы их фанатизм не вредил другим.
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Гога
Re: паломничество в Мекку...




Отправлено: 20.09.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Он и есть 112 только в другом обличьи

Дядя, ты если за меня не подписывайся тут. До чего вы тролли, деревянные, даже ума не хватает ник какой придумать. Под чужими гадите. Я к Сайлау отношусь нормально, а к религиям вообще толерантный.

правп
Re: паломничество в Мекку...




Отправлено: 20.09.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что мешало сбегать в мечеть у имама прояснить своих тараканов, но ведь нет, прояснить такой задачи перед автором не стояло.

Гость
Re: паломничество в Мекку...




Отправлено: 20.09.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И тут все о нем?

§ Доктор СИЗО
Re: паломничество в Мекку...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4039
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.09.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правп:
что мешало сбегать в мечеть у имама прояснить своих тараканов, но ведь нет, прояснить такой задачи перед автором не стояло.

-о как я его понимаю, когда я учился на первом курсе Литфака....хотел своими статьями весь мир ошеломить.... так и бедный Сауляу, внезапно перешел с соседских кур, которые лазят к нему в огород, на вопросы мировой религии.... про имама, даже позабыл.... но там же деньги давать надо.... здесь все бесплатно....
-чувствую лавры другого рудничанина, мешают ему нормально спать(((((
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§ сайлау курманов
Re: паломничество в Мекку...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2131
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.09.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
многие мои знакомые считают: подбирать брошенных котят, привечать бездомных, помогать бедным,подбирать бродягу на дороге и подвозить его , а также другие поступки чем-то странноватым, чем я и занимаюсь. А я считаю, тратить деньги на якобы богоугодные дела , а вместе с тем равнодушно проходить мимо тех , кому действительно можно протянуть руку помощи, а таких людей очень много, было бы тоже странно , так кто из нас душевно болен?
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