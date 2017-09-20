Доктор СИЗО Re: паломничество в Мекку... #13





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 11:34 Цитата: правп:

что мешало сбегать в мечеть у имама прояснить своих тараканов, но ведь нет, прояснить такой задачи перед автором не стояло.



-о как я его понимаю, когда я учился на первом курсе Литфака....хотел своими статьями весь мир ошеломить.... так и бедный Сауляу, внезапно перешел с соседских кур, которые лазят к нему в огород, на вопросы мировой религии.... про имама, даже позабыл.... но там же деньги давать надо.... здесь все бесплатно....

-чувствую лавры другого рудничанина, мешают ему нормально спать(((((