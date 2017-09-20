Серебряный:

Ты как вторая Лиля, она тоже хвалит Валентина без умолку,чтобы он ее не трогал и гнобил ее недоброжелателей

Валентин:

Цитата:

Медный:

типа Валентин сапрофаг?



Куда ты меня послал?!!

