Цитата: кустанаец 1:

Лиля а как твой кот,ему не надоело сидеть в одиночестве как ты? Просто у меня есть хорошая кошечка и можно случить да и самому иногда одиноко и я тут успокаиваюсь у тебя так же?



Согласен,я тоже разведен,тоже одиноко и иногда плохо душой и находишь только тут свою одушину,в чем то 112 прав и у него говорят есть камри и 8 квартир и иногда хочется потролить этих богатеньких и надменых и выбирая сторону между богатенькими буратинами и Лилей я выбераю Лилю.она мне как сестра и тоже одинока и я ее ясно понимаю.