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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1265
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то я кому-то как кость в горле. Трут нещадно. Давайте, ещё и это удалите! Можете вообще заблокировать. Мне это как-то севернее колена...
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Иван
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Лиля а как твой кот,ему не надоело сидеть в одиночестве как ты? Просто у меня есть хорошая кошечка и можно случить да и самому иногда одиноко и я тут успокаиваюсь у тебя так же?

Согласен,я тоже разведен,тоже одиноко и иногда плохо душой и находишь только тут свою одушину,в чем то 112 прав и у него говорят есть камри и 8 квартир и иногда хочется потролить этих богатеньких и надменых и выбирая сторону между богатенькими буратинами и Лилей я выбераю Лилю.она мне как сестра и тоже одинока и я ее ясно понимаю.

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6751
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.09.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Правдв:
А Доцента, кто низложил из уважаемых пользователей за правду ???


Казань брал, Астрахань брал... Доцента - не брал!

Цитата:
kbkz1980:
кое кто не знал,как себя дальше вести,кроме как поистерить напоседок(20 удаленных коментов)и обиженкой сбежать.


Корнет?! Вы -- женщина??? © :lol:
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Марркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
местный:
Лиле нада героя флуда звание,присвоить

Героя с большой буквы, Героя казахстана, Героя мира. А потом так же за героя выгнать как 112го :-x

боецъ
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:



(Пользователи)
Сообщений: 1265
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.17 - 22:34
Что-то я кому-то как кость в горле. Трут нещадно. Давайте, ещё и это удалите! Можете вообще заблокировать. Мне это как-то севернее колена...

А потому что ты не приложил никаких усилий чтобы выгнать Марика отсюда, все сделали мы с Лилей!:-x ты даже как она ему в личку не писал и не разбирался с ним :-x

Гога
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 05:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До чего ты примитивный тролль, который тут сразу под 5 никами пишет. :lol:

Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 07:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Джери, самому то не смешно? Хотя теперь то может даже настроение поднялось?!
Кому скучно, тот пусть делом займётся. Лично я не скучаю

То делом заняться, то в зеркало посмотреть. Дорогой, ты по ходу возомнил себя не понятно кем. Ты бы жил проще, и дышалось бы тебе ровней. Марик ни к тебе в дом пришел, а на форум. Если твоя писанина для кого то кажется бредятиной, тебя же никто не отыгрывает. Широко шагаешь, штаны порвешь.

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
медный ,что у вас на аватарке ,,какая то фу..ня и случаем вы не являетесь Валентином . Стиль похож писанины


я давно это понял. как стал сидеть с утра до вечера.
а кофе пропало.

§ Anna Болейн
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 346
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 20.09.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Медный аватарку не разглядеть маленькую ,кажется что жираф на верху возвышается, а вот большую показали смотрю вырисовывается солдат японский . Еще одно доказательство ,что вы Валентин под этим ником . Намек ,что бойца невидимого фронта не задушить и не сломить ? Почему тогда медный ? это же мягкий металл
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3087
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.09.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Корнет?! Вы -- женщина??? © :lol:

Валюша,где речь своя?а не из кинофильма :lol: :-P
P.S.уехала в отпуск,112 можешь выползать из своей норки.Хотя политика теперь другая у тебя,
скулить под серым и только изредка под 112 пропеть своё протяжно-пьяное кукареку. :lol: :lol: :lol:
Оно то и понятно,теперь боязнь в тебе засела,
Поджавши хвост уйти ещё разок.
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4036
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.09.17 - 09:49
Комментарий удален модератором.
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психиатр
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 09:53
Комментарий удален модератором.

шерлок холмс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.09.17 - 09:58
Комментарий удален модератором.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 20.09.17 - 10:01
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 20.09.17 - 10:02
Комментарий проходит проверку.
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Страница 448 из 449«1...446447448449»
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