Ух ты! Re: Евгений ШИБАРШИН: Интимное дело #1







Отправлено: - 09:39 "Насколько эти данные соответствуют действительности, сказать сложно – о том, кто, когда и с кем проводил опрос, министр не сказал. Во всяком случае, моим мнением по части существования Всевышнего, равно как и точкой зрения моих знакомых по этому поводу, никто не интересовался". Как может что-то соответствовать действительности, если это не согласовано с Шибаршиным? Надо срочно выяснить, солгласовали ли в свое время с ним Ньютон и Эйништейн своии теории, и если нет, то срочно отменить их от греха подальше!