NG.kz Силовой провод в реке Тобол в метре от берега.



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29692

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:59 19.09.2018г. Возле малого моста, прогуливаясь вдоль берега, к удивлению своему обнаружил в воде (1 метр от берега) кабель напряжения. Видимо, от фонтана. В связи с чем спешу предупредить горожан наших, чтобы были повнимательней. Почти по Чехову получилось. (Проезжая мимо ...и далее по тексту.)) Не взыщите.

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