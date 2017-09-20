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≡ Силовой провод в реке Тобол в метре от берега.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Силовой провод в реке Тобол в метре от берега.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29692
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19.09.2018г. Возле малого моста, прогуливаясь вдоль берега, к удивлению своему обнаружил в воде (1 метр от берега) кабель напряжения. Видимо, от фонтана. В связи с чем спешу предупредить горожан наших, чтобы были повнимательней. Почти по Чехову получилось. (Проезжая мимо ...и далее по тексту.)) Не взыщите.
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§ Vital
Re: Силовой провод в реке Тобол в метре от берега.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4704
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.09.17 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серега колись. Где взял машинку для перемещения во времени?😱
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Всем общий
Re: Силовой провод в реке Тобол в метре от берега.




Отправлено: 20.09.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первое фото называется передний край вид сзади.

§ Victor Yang
Re: Силовой провод в реке Тобол в метре от берега.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9269
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.09.17 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И? Специальный кабель для прокладки под водой. Для фонтана. Расположен в месте, не предназначенном для купания.
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§ JereK
Re: Силовой провод в реке Тобол в метре от берега.
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1223
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.09.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серега проверил - кабель заизолирован хорошо. :lol:
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Гость
Силовой провод в реке Тобол в метре от берега.




Отправлено: 20.09.17 - 10:20
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