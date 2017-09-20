Доктор СИЗО Re: паломничество в Мекку... #4





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 09:45 - Все удивляюсь этому человеку..... как же, так называемые хорошие знакомые, не смогли доходчиво объяснить Сауляю, для чего люди отправляются в Мекку..... что он вынужден обратиться в областную газету к посторонним людям....((((((

-или писать, больно хочется.... а тем интересных нет.... с окна второго этажа рудненского особняка, ничего не видать же...плюс хроническое безделье.... со 112-ым два сапога пара....