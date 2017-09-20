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§ NG.kz
паломничество в Мекку...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29692
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Намедни, из паломничества в Мекку вернулись очень хорошие знакомые, сие мероприятие обошлось новоиспеченным путешественникам в полтора миллионов нашими и тщательно готовилась загодя в полгода. Чтобы понять, для чего люди стремятся на такой вояж и что с этого имеют, расскажу о своем дедушке.
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Марсель
Re: паломничество в Мекку...




Отправлено: 20.09.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вы имеете ввиду запретить хадж?

§ JereK
Re: паломничество в Мекку...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1223
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.09.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Victor Yang
Re: паломничество в Мекку...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9269
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.09.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема для Бондаренко :lol: . Сайлау, твой посыл понятен, но ты его не раскрыл.
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§ Доктор СИЗО
Re: паломничество в Мекку...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4036
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.09.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Все удивляюсь этому человеку..... как же, так называемые хорошие знакомые, не смогли доходчиво объяснить Сауляю, для чего люди отправляются в Мекку..... что он вынужден обратиться в областную газету к посторонним людям....((((((
-или писать, больно хочется.... а тем интересных нет.... с окна второго этажа рудненского особняка, ничего не видать же...плюс хроническое безделье.... со 112-ым два сапога пара.... :oops: :-P :-x :-o
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Гость
паломничество в Мекку...




Отправлено: 20.09.17 - 10:23
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