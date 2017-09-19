Родитель Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить... #17







Отправлено: - 23:56 А почему ничего не говорится о том, что у нас закупают прививки не те которые ставят на западе и в Европе? Почему умалчивают про то что не учитывают противопоказания и что от АКДС содержащей тяжелые металлы отказались в развитых странах? Ни один врач не подтвердит осложнения после прививки официально. К то же после этого отдаст свое дитя на откуп случаю и коммерческой медицине?