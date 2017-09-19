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≡ Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить за свое лечение		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить за свое лечение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29692
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основными причинами отказов являются личные − 45% (4 360) − и религиозные − 42,9% (4 151) взгляды, на негативную информацию через СМИ указали 6,2% (600), отказавшихся от вакцинации. Недоверие к вакцинам выразили 6,1% (589).
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§ Монгол Шуудан
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 19.09.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отказ от прививок, это прежде всего, опасность вспышек или даже эпидемий инфекций. Часто смертельно опасных.
А там уже до лампочки, чем грозиться очередному министру.
Нда.
Профайл

§ Монгол Шуудан
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 19.09.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смертность и младенческая смертность от болезней, отсутствия вакцинации и прочего в Средней Азии
)выражаясь обтекаемой и толерантно, чтоб не потревожить нежные души(
еще в начале ХХ века достигала ужасающих размеров.
Прошло 100 лет...
Профайл

Родитель
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...




Отправлено: 19.09.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему ничего не говорится о том, что у нас закупают прививки не те которые ставят на западе и в Европе? Почему умалчивают про то что не учитывают противопоказания и что от АКДС содержащей тяжелые металлы отказались в развитых странах? Ни один врач не подтвердит осложнения после прививки официально. К то же после этого отдаст свое дитя на откуп случаю и коммерческой медицине?

Ере
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...




Отправлено: 20.09.17 - 02:11
Комментарий удален модератором.

5555
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...




Отправлено: 20.09.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю так. Об обязательных прививках (поголовных) может идти реч только в случае: 1) наличия собственного производства 2) повышенной уголовной ответственности за качество и порядок проведения прививок. Вот тогда и население не будет бегать от них. А то получается колят х знает что Х знает за наши бабаки и еще ругаются когда народ отказывается
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