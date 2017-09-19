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≡ ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение ЕНПФ о том, что в июле за счет накоплений вкладчиков этого государственного монополиста было приобретено облигаций Казначейства США почти на миллиард долларов, ясно дало понять, на какую валюту нужно ставить сейчас казахстанцам.
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§ Валентин
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6751
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.09.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
это вот что за несусветный ...?!


Несмотря на все усилия, население упорно держит деньги в валюте :)
С этим надо что-то делать!
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Гость
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 00:34
Комментарий проходит проверку.

§ Медный
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 477
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

ну так я тоже долго верил в тенге, потом веры не стало, а пришёл материалистичный взгляд на мир.
:-) Денег нет, но я держусь. Голодать не голодаю, но с копейки на копейку перебиваюсь.
оптимизма не теряю :-) ;-)
Профайл

§ Валентин
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6751
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.09.17 - 01:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
ну так я тоже долго верил в тенге,
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Гость
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 20.09.17 - 05:16
Комментарий проходит проверку.

§ JereK
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1220
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.09.17 - 07:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Функционирование иностранной валюты внутри страны в качестве средства накопления


С каких это пор, интересно? И что, все банки нарушают законодательство РК, позволяя населению открывать валютные счета и валютные депозиты?

Печально, конечно, что вместо решения реальных проблем, правительство продолжает войну с ветряными мельницами. Ну запретят они доллар вообще, что дальше? Хранить деньги в тенге население все равно не будет, если условия не изменятся (а они не изменятся, ведь глубина маразма просто поражает). Будут скупать золото и хранить в золоте, или вообще вывозить за рубеж и открывать счета\депозиты в других странах. А те, у кого доходы таки в долларах? Те просто уедут из страны, увезя с собой свои налоги, свою покупательскую способность и т. д.

Цитата:
Медный:
ну так я тоже долго верил в тенге

Примерно тогда-же, когда верил в деда мороза? :lol:
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