JereK Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это? #50





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1220

Регистрация: 13.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:20 Цитата: Валентин:

Функционирование иностранной валюты внутри страны в качестве средства накопления



С каких это пор, интересно? И что, все банки нарушают законодательство РК, позволяя населению открывать валютные счета и валютные депозиты?



Печально, конечно, что вместо решения реальных проблем, правительство продолжает войну с ветряными мельницами. Ну запретят они доллар вообще, что дальше? Хранить деньги в тенге население все равно не будет, если условия не изменятся (а они не изменятся, ведь глубина маразма просто поражает). Будут скупать золото и хранить в золоте, или вообще вывозить за рубеж и открывать счета\депозиты в других странах. А те, у кого доходы таки в долларах? Те просто уедут из страны, увезя с собой свои налоги, свою покупательскую способность и т. д.



Цитата: Медный:

ну так я тоже долго верил в тенге

Примерно тогда-же, когда верил в деда мороза?