Медный Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это? #47





(Полноправные пользователи) Сообщений: 477

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:48 Цитата: Валентин:



ну так я тоже долго верил в тенге, потом веры не стало, а пришёл материалистичный взгляд на мир.

Денег нет, но я держусь. Голодать не голодаю, но с копейки на копейку перебиваюсь.

оптимизма не теряю