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Шнырик:
Я, конечно, извиняюсь, но эти рассуждения очень нехорошим образом напоминают ну, хотя бы, например, рассуждения прибалтийских "товарищей", что де, есть титульная нация, которая должна всё решать, а есть де инородцы.
Ну а теперь, положа руку на сердце, скажите мне - а много ли русскоязычных пользуются казахским языком?
Ну хотят люди, добровольно, прошу заметить, деградировать - не надо им мешать! Вот тут многие пишут, что вся литература казахстанская, начиная с 30-х годов, просто уйдёт в никуда. Вот только казахов это не особенно заботит, не беспокоит. Ну если люди сами захотели манкуртами стать - ну так и флаг им в руки! Барабан на шею! И попутного ветра!