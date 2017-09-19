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Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6750
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.09.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Читаю я вас и умиляюсь! Русские переживают за то, какими буквами будут писать казахи!


Объясняю.
Я - гражданин Казахстана, и меня некоторым образом беспокоит будущее страны, культуры, социальная обстановка, уровень образования, да много чего волнует. В том числе то, на что будут тратиться бюджетные деньги.

Ты сейчас повторяешь самый распространённый аргумент "какое ваше, русских, дело?!", что в корне неправильно.

Цитата:
Медный:
Гусский мир плохой, тюГский хороший


Так там это между строк читается!

Цитата:
JereK:
Что, вдруг оказалось, что чуда не произошло?


Там всё грустно, несмотря на заверения бывалых агитаторов.
У нас будет точно так же.
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§ Медный
Re: Про кириллицу и латиницу
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 477
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Так там это между строк читается!

так я и говорю
Цитата:
Валентин:
Братья-казахи, не повторите нашей ошибки!
Мы поменяли плохой кириллический алфавит на плохой латинский алфавит, и сделали это очень плохо. Вот уже 25 лет у нас из-за этого проблемы, а виноват во всём плохой Каримов.
Братья-казахи!
Делайте хорошо! Плохо - само получится!


Цитата:
Медный:
Гусский мир плохой, тюГский хороший
Забыл добавить

:-)
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§ Шнырик
Re: Про кириллицу и латиницу
Шнырик


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 20.04.17
Отправлено: 19.09.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Читаю я вас и умиляюсь! Русские переживают за то, какими буквами будут писать казахи!

Я, конечно, извиняюсь, но эти рассуждения очень нехорошим образом напоминают ну, хотя бы, например, рассуждения прибалтийских "товарищей", что де, есть титульная нация, которая должна всё решать, а есть де инородцы.

Цитата:
Ваш земляк:
Если люди семимильными шагами стремятся в "светлое будущее" - не надо им мешать!

Это ведь, как бы, не только лично их коснётся, но и всех окружающих тоже.

Цитата:
Ваш земляк:
Елбасы не вечен! Ну а потом всё это благополучно забудут.

Мне кажется, дело не в хороших или плохих личностях и, опять же, просто одной заменой личности никак не решится.

[Исправлено: Шнырик, 19.09.2017 - 19:15]
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§ Ваш земляк
Re: Про кириллицу и латиницу
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1265
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Я - гражданин Казахстана, и меня некоторым образом беспокоит будущее страны, культуры, социальная обстановка, уровень образования, да много чего волнует. В том числе то, на что будут тратиться бюджетные деньги.

Так ведь и я был гражданином Казахстана! И мне тоже не фиолетово! Но если уж самим казахам глубоко до..., то зачем им мешать скатываться по наклонной?! Ведь получится, как с Украиной! Не вступайте в ЕС, потеряете больше, чем приобретёте! Но кто мы такие, чтобы учить незалежных?!
Так и с алфавитом получится. Раздаются несколько голосов здравомыслящих, которые тонут в общем "одобрямсе". Особенно меня радует утверждение про то, что только с латинским алфавитом Казахстан сможет войти в 30-ку развитых государств. А то, чтобы войти в эту самую 30-ку, надо строить заводы, фабрики, развивать науку и образование, решать проблемы в здравоохранении - мозгов не хватает! Что ничем другим, кроме как сырьевым придатком этих самых развитых государств, Казахстан, хоть с каким алфавитом, не перестанет быть, пока не поменяет внутреннюю политику. Что все эти кони и крашеные бордюры не приближают к этой заветной 30-ке, а вот заводы и фабрики - да. Что коррупция и воровство денег из бюджета и у народа - не признак развития, а деградация. Кому-то (привет, Елбасы!) взбрело в голову, что переход на латиницу будет эдаким "волшебным пенделем", который задаст скорость и вектор развития Казахстана! И вот тогда - ЗАЖИВЁМ! И все страны будут нам завидовать! На границах толпы иммигрантов стоят будут, мечтающих жить в процветающей стране!
Глупцы...
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Маркс
Re: Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 19.09.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот известная песенка любителям латиницы:

Atulipki khumuri denswatli
Atulipki niberado gaproths niyotsa
Podelis ulipka esvaiye
Eanak ttibenirasi shower niothsa

Eatakdana virnika drukhja blashu tablaka
Ekuj niyachik jopelika yethnaskripki
Sgalubuga ruchika nachinaet sarika
Nowa drushba nachinayet sas ulipki

§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6750
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.09.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Так ведь и я был гражданином Казахстана! И мне тоже не фиолетово! Но если уж самим казахам глубоко до..., то зачем им мешать скатываться по наклонной?!


Прочитай ещё раз мой ответ выше, ты его, очевидно, не понял.
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§ Ваш земляк
Re: Про кириллицу и латиницу
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1265
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.17 - 21:50
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: Про кириллицу и латиницу
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1265
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шнырик:
Я, конечно, извиняюсь, но эти рассуждения очень нехорошим образом напоминают ну, хотя бы, например, рассуждения прибалтийских "товарищей", что де, есть титульная нация, которая должна всё решать, а есть де инородцы.

Ну а теперь, положа руку на сердце, скажите мне - а много ли русскоязычных пользуются казахским языком?
Ну хотят люди, добровольно, прошу заметить, деградировать - не надо им мешать! Вот тут многие пишут, что вся литература казахстанская, начиная с 30-х годов, просто уйдёт в никуда. Вот только казахов это не особенно заботит, не беспокоит. Ну если люди сами захотели манкуртами стать - ну так и флаг им в руки! Барабан на шею! И попутного ветра!
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§ Ваш земляк
Re: Про кириллицу и латиницу
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1265
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.17 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За что удалили?!
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§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6750
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.09.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
За что удалили?!


Удалял не я. Комментировать считаю неправильным.
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§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6750
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.09.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отвечу ещё раз на тот же пост.

У меня нет цели "потом сказать 'а я же говорил!'"

Ещё раз повторю: цель этого и смежного тредов проста - дать возможность выглянуть из зоны комфорта.

Разжёвывать дальше не буду.
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