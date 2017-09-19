Цитата: Валентин:

Я - гражданин Казахстана, и меня некоторым образом беспокоит будущее страны, культуры, социальная обстановка, уровень образования, да много чего волнует. В том числе то, на что будут тратиться бюджетные деньги.



Так ведь и я был гражданином Казахстана! И мне тоже не фиолетово! Но если уж самим казахам глубоко до..., то зачем им мешать скатываться по наклонной?! Ведь получится, как с Украиной! Не вступайте в ЕС, потеряете больше, чем приобретёте! Но кто мы такие, чтобы учить незалежных?!

Так и с алфавитом получится. Раздаются несколько голосов здравомыслящих, которые тонут в общем "одобрямсе". Особенно меня радует утверждение про то, что только с латинским алфавитом Казахстан сможет войти в 30-ку развитых государств. А то, чтобы войти в эту самую 30-ку, надо строить заводы, фабрики, развивать науку и образование, решать проблемы в здравоохранении - мозгов не хватает! Что ничем другим, кроме как сырьевым придатком этих самых развитых государств, Казахстан, хоть с каким алфавитом, не перестанет быть, пока не поменяет внутреннюю политику. Что все эти кони и крашеные бордюры не приближают к этой заветной 30-ке, а вот заводы и фабрики - да. Что коррупция и воровство денег из бюджета и у народа - не признак развития, а деградация. Кому-то (привет, Елбасы!) взбрело в голову, что переход на латиницу будет эдаким "волшебным пенделем", который задаст скорость и вектор развития Казахстана! И вот тогда - ЗАЖИВЁМ! И все страны будут нам завидовать! На границах толпы иммигрантов стоят будут, мечтающих жить в процветающей стране!

Глупцы...