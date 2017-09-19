Потомок Алдара-Косе Re: Проезд перекрестка на пр. Абая в Костанае #2







Отправлено: - 14:19 Конечно разрешено! А насчёт зеркал,так тут не в них надо смотреть,а просто посмотреть налево. Идея очень хорошая и полезная эти съезды,но у нас как всегда умудрились изгадить. Почему такие узкие,зачем автобусы не могут проехать по ним??