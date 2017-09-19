безумец Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это? #43







Отправлено: - 23:34 нет ничего правильней такого действия,жестко привязавшись к доллару и используя современные технологии промышленности путем вливания нашего капитала в русло зарубежного инвестирования мы в итоге одним темпом и ритмом войдем в синхронное колебание валют,,,прошу заметить,что 100 баксов на протяжении 200 лет остаются все теми же ста долларами,,любая другая экономика и валюта напрямую зависят от бакса,,евро не имеет исторической гарантии,,создание антибаксового альянса на примере евро подтверждает зависимость стран Европы от США ,любые финансовые разногласия приводят лишь к санкциям и штрафам/с *Мерседесом* из за технических проблем,с допингом в спорте/,,,кто то скажет-зачем кормить дядю Сэма ,но он то и является гарантом стабильности в сравнении с Россией,Европой,Японией, Китаем,Южной Кореей,,потому как основные капиталы этих стран являются основными донорами американской валюты,,,