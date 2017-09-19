Цитата: Правдв:

А Доцента, кто низложил из уважаемых пользователей за правду ???



Казань брал, Астрахань брал... Доцента - не брал!



Цитата: kbkz1980:

кое кто не знал,как себя дальше вести,кроме как поистерить напоседок(20 удаленных коментов)и обиженкой сбежать.



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