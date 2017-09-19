





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6747

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи)

Отправлено: - 23:13 А вот новости с полей:



Функционирование иностранной валюты внутри Казахстана в качестве средства накопления или средства расчетов недопустимо согласно законодательству страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.



«Функционирование иностранной валюты внутри страны в качестве средства накопления или средства расчетов недопустимо согласно законодательству Республики Казахстан. По всей территории страны в обращении должна находиться национальная валюта», - заявил председатель Национального банка РК Данияр Акишев на встрече с журналистами. По его словам, население Казахстана не является источником иностранной валюты. Это объясняется тем, что в Казахстане не так много населения, которое имеет доходы в иностранной валюте.



http://www.ratel.kz/kaz/akishev_funktsionirovanie_invaljuty_v_kachestve_sredstva_raschetov_v_rk_nedopustimo



Ну что, граждане, имеющие наглость накапливать деньги в иностранной валюте?!



Начинайте думать, что ли?!