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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1265
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то я кому-то как кость в горле. Трут нещадно. Давайте, ещё и это удалите! Можете вообще заблокировать. Мне это как-то севернее колена...
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 19.09.17 - 23:12
Комментарий проходит проверку.

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6747
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.09.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Правдв:
А Доцента, кто низложил из уважаемых пользователей за правду ???


Казань брал, Астрахань брал... Доцента - не брал!

Цитата:
kbkz1980:
кое кто не знал,как себя дальше вести,кроме как поистерить напоседок(20 удаленных коментов)и обиженкой сбежать.


Корнет?! Вы -- женщина??? © :lol:
Профайл

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 19.09.17 - 23:16
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 19.09.17 - 23:20
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 448 из 448«1...446447448
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