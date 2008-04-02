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§ NG.kz
Как стать машинистом?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.04.08 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой сын мечтает стать железнодорожником, машинистом поезда. Где можно выучиться на эту профессию и куда можно поступить после 9 класса?
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Гость
Re: Как стать машинистом?




Отправлено: 21.01.09 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да я тоже как и многие пацаны хочу стать машинистом :-)

Гость
Re: Как стать машинистом?




Отправлено: 21.01.09 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ИМХО, в Самарском Государственном Университете Путей Сообщения научат всему. (г. Самара - отличный город и научат всему). А еще как вариант дайте сыночку игру MSFS - передумает с железной дорогой и поступит на летчика ГА, что намного интереснее. Кстати, там же в Самаре можно поступить в СамГАСУ. Думайте ))

Гость
Re: Как стать машинистом?




Отправлено: 21.01.09 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправка для 2-го сообщения. СГАУ называется универ для летчиков в Самаре.

Колледж УрГУПС
Re: Как стать машинистом?




Отправлено: 03.06.13 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС в Екатеринбурге, специальность 190623 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Прием в 2013 году БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ, в том числе иностранцев. Для иногородних есть общежитие. Подробнее смотрите на сайте колледжа!

Забира
Re: Как стать машинистом?




Отправлено: 16.09.17 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где можно отучиться на машиниста конвейера :-) ?

§ Vital
Re: Как стать машинистом?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4703
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.09.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция. Вы даете неверный совет. У меня знакомый работал все жизнь на мельнице. У него и машины не было не когда. И тут как то фортануло , вобщем немного денег дать кому нужно и он стал помощником машиниста. И жизнь у него невероятно поползла вверх. Домик приобрел. Машинку новую. Наталья мотайте на ус. Ну или на косы. 😉

[Исправлено: Vital, 16.09.2017 - 23:31]
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ТИЛЕГЕН
Re: Как стать машинистом?




Отправлено: 19.09.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После 11 можна помощника В караганде есть
?
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