Мнение Re: Вредно все: учиться, трудиться и заниматься спортом #2







Отправлено: - 17:57 Да даже ученые сейчас пошли такие, что одно слово осталось. Ляпнут лишь бы хотя бы раз в год какое-нибудь "ученую работу" преподнести раз назвался ученым. Они сейчас как если не ошибаюсь "апельсиновые" воры в законе. Даже прогноз погоды точнее по ТВ, чем их открытия. Таких сразу надо "разкороновать")