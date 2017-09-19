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§ NG.kz
Вредно все: учиться, трудиться и заниматься спортом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тренировки не остановят старение мышц К неутешительному выводу пришел профессор Джэми Тиммонс из Университета Лафборо (Великобритания). Он обнаружил особые химические маркеры, связанные со старением мышечной ткани.
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Гость
Re: Вредно все: учиться, трудиться и заниматься спортом




Отправлено: 19.09.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все хорошо в меру.

Мнение
Re: Вредно все: учиться, трудиться и заниматься спортом




Отправлено: 19.09.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да даже ученые сейчас пошли такие, что одно слово осталось. Ляпнут лишь бы хотя бы раз в год какое-нибудь "ученую работу" преподнести раз назвался ученым. Они сейчас как если не ошибаюсь "апельсиновые" воры в законе. Даже прогноз погоды точнее по ТВ, чем их открытия. Таких сразу надо "разкороновать")

§ vbn
Re: Вредно все: учиться, трудиться и заниматься спортом
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 19.09.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жениться тоже вредно ? что не изучали ? :lol:
Профайл

§ Vital
Re: Вредно все: учиться, трудиться и заниматься спортом
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4703
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.09.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новая категория ученых .Их много на рен тв показывают. Типа , солнце взорвется через лярд лет, марс столкнется с землей 100%, только через лярд лет и т.д. И они еще деньги за это получают. Не работа а мечта! 😏
Профайл

Комета
Re: Вредно все: учиться, трудиться и заниматься спортом




Отправлено: 19.09.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
марс столкнется с землей

Марс уже во флуде столкнулся со сто двинадцатым :-Pи сам не рад.

пэтриот
Re: Вредно все: учиться, трудиться и заниматься спортом




Отправлено: 19.09.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жить и дышать вообще вредно,, окисляются,, клетки от кислорода
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