Цитата: Оценивать качество при этом будут сами граждане. Например, после получения той или иной услуги человеку будет отправляться СМС, где, во-первых, его попросят подтвердить факт получения услуги, во-вторых, сообщить – удовлетворён ли он её качеством.

Это как?

Больной ещё от наркоза не отошёл, а хирург ему телефон сует. Мол, отправляй СМС, понравилась тебе операция или нет.

Или так. Пока больной СМС не отправит, врач за ним бегает, пляшет, танцует и из ложечки кормит. А ещё без зарплаты голодует. И он и семья.

Нда. Делема...