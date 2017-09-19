/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства снизятся, рассказал Биртанов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства снизятся, рассказал Биртанов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Если мы хотим и дальше развивать конкуренцию среди врачей, мы будем вынуждены эти тарифы повышать. Но с учётом того, какое качество будет взамен этого. ",– заключил Биртанов.
Читать новость

* Монгол Шуудан
Re: Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 19.09.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оценивать качество при этом будут сами граждане. Например, после получения той или иной услуги человеку будет отправляться СМС, где, во-первых, его попросят подтвердить факт получения услуги, во-вторых, сообщить – удовлетворён ли он её качеством.

Это как?
Больной ещё от наркоза не отошёл, а хирург ему телефон сует. Мол, отправляй СМС, понравилась тебе операция или нет.
Или так. Пока больной СМС не отправит, врач за ним бегает, пляшет, танцует и из ложечки кормит. А ещё без зарплаты голодует. И он и семья.
Нда. Делема...
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 86
Пользователей: 1
Всего: 87

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх