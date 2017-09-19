Цитата: kbkz1980:

Прото в той ситуации кое кто не знал,как себя дальше вести,кроме как поистерить напоседок(20 удаленных коментов)и обиженкой сбежать.



Лиля а ты молодец, одна не побоялась 112-го, жаль у меня злости нет как у тебя, я бы тоже ему поддал. А Валентин уже заднюю включает но пока ты тут нам ничего не страшно