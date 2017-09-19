декаданс Re: Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства... #10







Отправлено: - 18:35 Цитата: KOS77:

У нас почему-то министры уверены, что добиться "качества" можно только путем повышения стоимости!?

..министры же умные...знают что нужно народу и как бороться с коррупцией...теперь обучение в ВУЗах и качественная медицина будет доступна только тем,у кого есть деньги в большом колличестве...а у того,кого они в недостаточном колличестве,пусть идут в дворники и не болеют...четкое разделение на бедных и богатых..прям как до установления советской власти.если ты из бедной крестьянской семьи,то тебе ни образования,ни медицины...а если из богатой,то тебе везде дороги открыты...от чего ушли 100 лет назад,к тому и пришли...