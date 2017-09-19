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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6745
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.09.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Изгнав одного человека, увидишь плохое во втором.


Если присмотреться, внезапно окажется, что лично я никого ниоткуда не выгонял :)
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.09.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Если присмотреться, внезапно окажется, что лично я никого ниоткуда не выгонял :)


Это был тот самый прием, когда обращаясь к тебе, я писал всем. 8-)
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Правдв
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Валентин:
Если присмотреться, внезапно окажется, что лично я никого ниоткуда не выгонял :%%%%%


А Доцента, кто низложил из уважаемых пользователей за правду ???

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3086
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.09.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Прото в той ситуации кое кто не знал,как себя дальше вести,кроме как поистерить напоседок(20 удаленных коментов)и обиженкой сбежать. :lol:
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12003
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
местный:
Этот оцифрованый и мой ник забрал

Хочеш,я его снйчас - заберу... :lol:
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Марпс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Прото в той ситуации кое кто не знал,как себя дальше вести,кроме как поистерить напоседок(20 удаленных коментов)и обиженкой сбежать.

Лиля а ты молодец, одна не побоялась 112-го, жаль у меня злости нет как у тебя, я бы тоже ему поддал. А Валентин уже заднюю включает :-P но пока ты тут нам ничего не страшно

Сержант диваных битв
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вы все молодцы. Красавчики. Гордитесь собой. Человека забили до полусмерти и радуитесь. Страна вами гордится. Вы новые герои современного мира.

местный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марпс:
Лиля а ты молодец, одна не побоялась 112-го

Лиле нада героя флуда звание,присвоить

гость 1
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Цитата:
Валентин:

Прото в той ситуации кое кто не знал,как себя дальше вести,кроме как поистерить напоседок(20 удаленных коментов)и обиженкой сбежать.

Лиля ты наш герой, и хорошо что Валентин тебя научил выживать тут среди акул форума и гнобить их. Так держать! Мы с тобой еще многово добьемся и с Валентином

кустанаец 1
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиля а как твой кот,ему не надоело сидеть в одиночестве как ты? Просто у меня есть хорошая кошечка и можно случить да и самому иногда одиноко и я тут успокаиваюсь :oops: у тебя так же?

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1260
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.17 - 21:28
Комментарий удален модератором.
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не трус
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Земляк, хоть ты написал ему в личку и чем закончилось? Он наверно струсил, расскажи нам, зови на помощь если что.

Марксс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марпс:

Согласен. Лиля современная Жанна Дарк. Не че не боится. И в избу горящию войдет и коня на ходу остановит. За ней как за каменой стеной.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 19.09.17 - 21:45
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Ответить Новый топик
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