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§ NG.kz
Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства снизятся, рассказал Биртанов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Если мы хотим и дальше развивать конкуренцию среди врачей, мы будем вынуждены эти тарифы повышать. Но с учётом того, какое качество будет взамен этого. ",– заключил Биртанов.
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§ Victor Yang
Re: Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9266
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.09.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Например, после получения той или иной услуги человеку будет отправляться СМС, где, во-первых, его попросят подтвердить факт получения услуги, во-вторых, сообщить – удовлетворён ли он её качеством.

Специфика мед.услуг такова, что их качество можно оценить только через некоторое время.
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ЮКА
Re: Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства...




Отправлено: 19.09.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не всегда дешевизна дает качество. Это как с дорогами и строительством, когда тендера выигрывают ниже себестоимости, а потом жалуемся на результат. Дешевая рыбка-поганая юшка. Забыли к тендеру добавить качество.

андрей
Re: Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства...




Отправлено: 19.09.17 - 12:10
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства...




Отправлено: 19.09.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Специфика мед.услуг такова, что их качество можно оценить только через некоторое время.

То, что ты имеешь ввиду отдаленные осложнения и повторные обращения в медучреждение - это будет контролироваться через паспорт здоровья (единая по всей стране обязательная электронная медицинская карточка).

КСТ
Re: Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства...




Отправлено: 19.09.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже этот "вечный студент" не тому учился Цитата:
невысокое качество медуслуг нередко обусловлено их низкой стоимостью, что в будущем должно измениться.
А не плохой ли образовательной базой это обусловлено? Пусть расскажет как и чему учат в мед вузах. Да и в школах обычных, чего уж там.. Откуда профессионалам взяться?

Ревизор
Re: Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства...




Отправлено: 19.09.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму я наше государство. Минздрав кричит о завышенной стоимости лекарственных средств, а налоговики о занижении стоимости товара при ввозе. Вы уж ребята разберитесь между собой. Из-за ваших внутренних "планов" по сбору налогов или "планов" по снижению цен на социально-значимые товары страдает тот, о ком вы так прилюдно печётесь.

FOMA
Re: Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства...




Отправлено: 19.09.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если мы хотим и дальше развивать конкуренцию среди врачей, мы будем вынуждены эти тарифы повышать

Да, правильно! Нужно "прокручивать" больных снова и снова. Чтоб у них голова закружилась от блестящих знаний врачей. Крутить их полностью. "Лечить и лечить" и так без остановки. P.S. Не уважаемый министр, вы понимаете что вместе с вами все больше и больше деградирует медицина и ее оставшиеся работники?

§ vbn
Re: Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 19.09.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все это сулит скорое процветание у повитух , и прочих " целителей " народные которые.
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§ KOS77
Re: Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 624
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 19.09.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Биртанов признал, что невысокое качество медуслуг нередко обусловлено их низкой стоимостью, что в будущем должно измениться.

У нас почему-то министры уверены, что добиться "качества" можно только путем повышения стоимости!? Помнится, повышение в несколько раз стоимости обучения в ВУЗах, также должно было значительно повысить качество образования, но увы этого не произошло. Такими мерами, можно добиться лишь снижения доступности подорожавших услуг (товаров) для тех 80% населения, доходы которых не растут столь стремительно в отличие от цен.
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декаданс
Re: Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства...




Отправлено: 19.09.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
У нас почему-то министры уверены, что добиться "качества" можно только путем повышения стоимости!?

..министры же умные...знают что нужно народу и как бороться с коррупцией...теперь обучение в ВУЗах и качественная медицина будет доступна только тем,у кого есть деньги в большом колличестве...а у того,кого они в недостаточном колличестве,пусть идут в дворники и не болеют...четкое разделение на бедных и богатых..прям как до установления советской власти.если ты из бедной крестьянской семьи,то тебе ни образования,ни медицины...а если из богатой,то тебе везде дороги открыты...от чего ушли 100 лет назад,к тому и пришли...

Я
Re: Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства...




Отправлено: 19.09.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Специфика мед.услуг такова, что их качество можно оценить только

Патологоанатом

§ Валентин
Re: Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6745
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.09.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Специфика мед.услуг такова, что их качество можно оценить только через некоторое время.


Нет, специфика в том что сам больной очень не всегда может адекватно оценить качество предоставляемых услуг.
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§ Монгол Шуудан
Re: Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 19.09.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Здесь Биртанов признал, что невысокое качество медуслуг нередко обусловлено их низкой стоимостью, что в будущем должно измениться.

:lol:
Выражаясь языком классиков,
,,Сейчас вся сила в страховой медицине... :-o
И, это объясняет, что немцы, имея передовую медицину и страховую медицину, иногда предпочитают лечиться в Костанайских лечебных учреждениях. (Не буду их называть, они слишком известные, чтоб их рекламировать)
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§ Монгол Шуудан
Re: Почему цены на медуслуги скоро вырастут, а на лекарства...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 19.09.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Ценовое регулирование мы ввели два года назад, но слишком понадеялись на честность наших предпринимателей. Как выяснилось, компании-производители дают абсолю

Мы регулировали-регулировали, регулировали-регулировали, да не выру..выруго...выва.. Да не выруголировали! Во!
Еле выговорил.
А теперь опять начнем руго..регу...ло...лировать 8-)
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