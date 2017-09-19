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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6745
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.09.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Изгнав одного человека, увидишь плохое во втором.


Если присмотреться, внезапно окажется, что лично я никого ниоткуда не выгонял :)
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.09.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Если присмотреться, внезапно окажется, что лично я никого ниоткуда не выгонял :)


Это был тот самый прием, когда обращаясь к тебе, я писал всем. 8-)
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