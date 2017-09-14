Цитата: Мухали:

, выйдете на улицу сегодня 2017 год, ваш поезд ушел еще 1990 году, Ау.



Выражаясь твоим железнодорожным языком, ты остался на вокзале, а твой вагон от тебя уехал. А ты стоишь на перроне, не зная что делать дальше.

Но к теме обсуждения это не имеет никакого отношения...

Ps. Совет. Беги за поездом, если сил хватит. Или нанимай такси и догоняй поезд, если деньги есть