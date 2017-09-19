Цитата: JereK:

Ну тем и ценна свободная площадка для общения, что каждый может высказаться независимо от того, нравится его мнение окружающим или нет.



Ну вот как-то так получается, что с кем-то общаться интересно (и не очень важно, совпадают мнения или нет), а с кем-то совсем неинтересно, но зато его очень много. Везде.



Цитата: JereK:

Ну я все-же считаю, что взрослый человек, набравшись какого-то житейского опыта, с возрастом приобретает некую устойчивость к агрессивной внешней среде. В чем я не прав?



Да во всём прав, я добродушно подкалываю :)