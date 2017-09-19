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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Ну вот не было 112 пару недель

не было его? :-o :-o :-o
А теперь то форум заиграл новыми красками и феерия не прекращается не днём ни ночью, да ?
Джери, самому то не смешно? Хотя теперь то может даже настроение поднялось?!
Кому скучно, тот пусть делом займётся. Лично я не скучаю ;-)
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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
JereK:
Ну вот не было 112 пару недель

не было его?
А теперь то форум заиграл новыми красками и феерия не прекращается не днём ни ночью, да ?
Джери, самому то не смешно? Хотя теперь то может даже настроение поднялось?!
Кому скучно, тот пусть делом займётся. Лично я не скучаю

Согласен. Если кому то скучно пусть идут и смотрят комеди Клаб, а тут серьезные вещи на форуме творятся или мультик смотрят Том и Джери.

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6745
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.09.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
типа Валентин сапрофаг?


Куда ты меня послал?!!

Цитата:
JereK:
Заранее знаешь кто что напишет. Даже смешно иногда делается.


Нет, я могу, конечно, чисто развлечения ради развернуть свою позицию на 180 градусов, и начать нести дикую, вот просто лютую пургу за всё хорошее, перескакивая с темы на тему и не озабочиваясь логикой :)

Но двух бывалых форум, думаю, не выдержит!
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.09.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Джери, самому то не смешно?


Мне смешно когда взрослые, казалось бы, люди ведут себя как воспитанники детского сада "Козюлька".

Цитата:
Медный:
Кому скучно, тот пусть делом займётся.


В чем тогда проблема? На своем опыте могу сказать, что если все у человека благополучно - он не будет обращать внимания на глупые вбросы, тем более агриться на явный толстый троллинг. Обычно это удел бездельников, пустоголовых и прочих, чьи чувства лекго задеть потому как.
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местный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Так это он в качестве "местного" и выступил, чтобы послушать дифирамбы от вас. Тролль 112-го уровня. Он и за Маркса успевает писАть.

Этот оцифрованый и мой ник забрал,пусть теперь видят все его сущность и натуру.

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6745
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.09.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
он не будет обращать внимания на глупые вбросы, тем более агриться на явный толстый троллинг. Обычно это удел бездельников, пустоголовых и прочих, чьи чувства лекго задеть потому как.


В одном предложении - сразу и себя дистанцировал от прочих, и подкинул угля в топку!
Мастер!
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Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Но двух бывалых форум, думаю, не выдержит

И до него очередь дойдет, а пока нужно разобратся с одним

§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.09.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
вот просто лютую пургу за всё хорошее


Ну тем и ценна свободная площадка для общения, что каждый может высказаться независимо от того, нравится его мнение окружающим или нет.

Цитата:
Валентин:
В одном предложении - сразу и себя дистанцировал от прочих, и подкинул угля в топку!


Ну я все-же считаю, что взрослый человек, набравшись какого-то житейского опыта, с возрастом приобретает некую устойчивость к агрессивной внешней среде. В чем я не прав?
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Куда ты меня послал?!!

Ахаха
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Макс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята не сорьтесь, этот 112-й недостоин того чтобы мы еще за него сорились, как бы он нас не провоцировал друг против друга своими провокациями, не поддавайтесь ему!

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:

в чём-то прав, в чём-то нет :-) не буду уточнять
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макс:
Ребята не сорьтесь

:lol: :lol: :lol: :lol:
Вроде просто беседа идёт, разбираемся в себе, в окружающих. спасибо Марику!
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.09.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
местный:
Этот оцифрованый и мой ник забрал,пусть теперь видят все его сущность и натуру.


Ну так зарегистрируйтесь. Тогда ваш неповторимый и, несомненно, ценный ник, как и ваше мнение, легко можно будет отличить от подделки. :lol:
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6745
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.09.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Ну тем и ценна свободная площадка для общения, что каждый может высказаться независимо от того, нравится его мнение окружающим или нет.


Ну вот как-то так получается, что с кем-то общаться интересно (и не очень важно, совпадают мнения или нет), а с кем-то совсем неинтересно, но зато его очень много. Везде.

Цитата:
JereK:
Ну я все-же считаю, что взрослый человек, набравшись какого-то житейского опыта, с возрастом приобретает некую устойчивость к агрессивной внешней среде. В чем я не прав?


Да во всём прав, я добродушно подкалываю :)
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.09.17 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ну вот как-то так получается, что с кем-то общаться интересно (и не очень важно, совпадают мнения или нет), а с кем-то совсем неинтересно, но зато его очень много. Везде.


Ну это везде так с любым ээ.. контентом. Качественного ээ.. продукта всегда мало, а шлака - много. В любом случае, путь пауков в банке - скользкий. Изгнав одного человека, увидишь плохое во втором. И с каждым ушедшим человеком, воздуха будет становиться больше, но вот смысла, яркости и т.д. - меньше. Такова жизнь. :-)
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