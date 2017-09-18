Омар Re: Расторгнуть договор, которого нет #6







Отправлено: - 19:41 Аркалык -вечная проблема не дадут работать ИП С. Борсуку. Все эти десятилетние судебные тяжбы мы прошли с 1999 по 2006 годы когда после отмены фиктивного решения Костанайского облсуда о признании работоспособного ПК "Родина" принимали реальные меры по восстановлению применяя Акты реституции в судебном порядке. Были положительные подвижки, но в итоге ликвидаторы добились своего. Несмотря на то, что имеется вступившее в силу закона решение Костанайского облсуда от 03.10.2000 года об ОТКАЗЕ в признании ПК "Родина" банкротом и имелись судебные акты в пользу ПК "Родина" о возврате розданных активов, и исковые требования ПК к иным лицам остались без рассмотрения. ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ!