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§ NG.kz
Расторгнуть договор, которого нет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эпопея по защите этих прав, к которой подключились все мыслимые органы и ведомства - от палаты предпринимателей до Генеральной прокуратуры, с каждым днем все явственнее становится хроникой абсурда. Победа в суде ровным счетом ничего не дала Сергею Борсуку в противостоянии с исполнительной властью Аркалыка.
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§ JereK
Re: Расторгнуть договор, которого нет
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.09.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почему это остается абсолютно без последствий, без наказания?


Давно уже твердили миру - связываться с гос. и полугос. шаражками в этой стране нельзя. Это жулики, ворье и бандосы самого худшего пошиба. Очевидно, что у руководства города там свои интересы - видимо, работать на сносе должна была гипотетическая ажека акима, и под это дело собирались распилить определенный бюджет..
Профайл

Карамерген
Re: Расторгнуть договор, которого нет




Отправлено: 18.09.17 - 19:00
Комментарий удален модератором.

Саша
Re: Расторгнуть договор, которого нет




Отправлено: 18.09.17 - 20:37
Комментарий удален модератором.

§ Моше
Re: Расторгнуть договор, которого нет
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4355
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 19.09.17 - 08:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хотя в процессе госзакупок на двух договорах в Аркалыке ИП сэкономил для бюджета почти 40 млн тенге.


В этом то все и дело :lol:
Профайл

тётя Соня
Re: Расторгнуть договор, которого нет




Отправлено: 19.09.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
связываться с гос. и полугос. шаражками в этой стране нельзя.

Ну не связывайтесь! Кто вас просит связываться? Пусть достраивает космодром Восточный! Работы там непочатый край!

Омар
Re: Расторгнуть договор, которого нет




Отправлено: 19.09.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аркалык -вечная проблема не дадут работать ИП С. Борсуку. Все эти десятилетние судебные тяжбы мы прошли с 1999 по 2006 годы когда после отмены фиктивного решения Костанайского облсуда о признании работоспособного ПК "Родина" принимали реальные меры по восстановлению применяя Акты реституции в судебном порядке. Были положительные подвижки, но в итоге ликвидаторы добились своего. Несмотря на то, что имеется вступившее в силу закона решение Костанайского облсуда от 03.10.2000 года об ОТКАЗЕ в признании ПК "Родина" банкротом и имелись судебные акты в пользу ПК "Родина" о возврате розданных активов, и исковые требования ПК к иным лицам остались без рассмотрения. ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ!
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