Цитата: Мухали:

читаю я коменты удивляюсь и эти люди правили нами и пытаются обратно править нами, Ау, выйдете на улицу сегодня 2017 год, ваш поезд ушел еще 1990 году, Ау.

Удивление, это эмоция. Эмоция, то есть как человек реагирует на отклонение от нормы, на непривычные или необычные явления. Ну, а поскольку в твоем случае ничего необычно нету, то....

это не удивление у тебя