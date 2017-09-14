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≡ В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Академик Кенжегали САГАДИЕВ в своем выступлении вспомнил слова этнографа, исследователя казахской степи Ивана Левшина о том, что не будь Жанибека, северная часть казахской степи осталась бы под копытами лошадей монгольского хана.
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Денис
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 18.09.17 - 09:36
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Денис
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 18.09.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а почему в пресногорьковке деревне с 300-летней историей не поставят памятник казачкам,которые построили крепости от набегов кочевников? или это аполитично?тут ехать-то от Кустаная всего 200 км? И почему не озвучили ,во сколько бюджету обошлось эта скульптура почему -то без левой кисти?

§ Медный
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.09.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проезжал мимо несколько раз. И правда туловище не пропорционально, задумка автора понятна, чтобы батыр не терялся на фоне лошади, но вышло как всегда
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Марк Стаканыч
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 18.09.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Проезжал мимо несколько раз. И правда туловище не пропорционально, задумка автора понятна, чтобы батыр не терялся на фоне лошади, но вышло как всегда

Ну , тут вы не правы.Всё на месте, ибо монгольская лошадь она мелкая, а имено на них вся орда пркладывала шёлковый путь.Это вам не это.Не ахалтекинец.

гость
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 18.09.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
побыстрей бы на всех пустырях коней батыров наставили.
но им одна судьба- там будет стоять другой.
но это будет недолго.

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.09.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
а почему в пресногорьковке деревне с 300-летней историей не поставят памятник казачкам,которые построили крепости от набегов кочевников? или это аполитично?тут ехать-то от Кустаная всего 200 км?

-вам же ответили десятки раз.....собирайте деньги....ставьте....если такой зуд у людей появился....
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Бывалый
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 18.09.17 - 10:39
Комментарий удален модератором.

гость
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 18.09.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей Иванович:
все уже раньше выпил,

Вот и осложнения начались

лингвист
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 18.09.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель Солнца:
По казахский "спасибо" будет "рақмет".

Удивляюсь безграмотности.А теперь на латинице пож-та.

§ Медный
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.09.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марк Стаканыч:
монгольская лошадь она мелкая


Вы до сих пор будете держаться за этот аргумент? :-)
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Бывалый
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 18.09.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лингвист:
А теперь на латинице пож-та.

Rakhmet, видимо...

Гога
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 18.09.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Rakhmet

Некоторые тут, из коренных, уже этим словом возмущаются :lol: :lol: :lol:
А что же будет дальше?

Бывалый
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 18.09.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Некоторые тут, из коренных, уже этим словом возмущаются

А ты где-то видел чтобы вообще ни единого возмущенного чем-либо не было?

Гога
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 19.09.17 - 05:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Так ты же говорил что все казахи переход н латиницу одобряют.

§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 19.09.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мухали:
читаю я коменты удивляюсь и эти люди правили нами и пытаются обратно править нами, Ау, выйдете на улицу сегодня 2017 год, ваш поезд ушел еще 1990 году, Ау.

Удивление, это эмоция. Эмоция, то есть как человек реагирует на отклонение от нормы, на непривычные или необычные явления. Ну, а поскольку в твоем случае ничего необычно нету, то....
это не удивление у тебя
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