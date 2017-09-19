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≡ ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение ЕНПФ о том, что в июле за счет накоплений вкладчиков этого государственного монополиста было приобретено облигаций Казначейства США почти на миллиард долларов, ясно дало понять, на какую валюту нужно ставить сейчас казахстанцам.
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§ JereK
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.09.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Потому что наш честный частный бизнес их мигом разворует.


У нас просто нет бизнеса, куда стоило бы инвестировать. Весь наш бизнес это либо жральни, либо зарегистрированные на родственников властьимущих шараги, живущие за счет госзаказа. Чтоб бабло отмывать. Еще есть всякие наладом дышащие иволги, ссгпо и т.д. - которые просто черные дыры для любых инвестиций.
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§ Медный
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
А РФ так же все деньги вложены в облигаций Казначейства США.

Тётя, вы нормальная? Какое нам дело до РФ? у нас своё ворьё! Своя независимость ;-)

"а у них там негров вешают"
тьфу!
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§ Медный
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю когда пишет т. Соня. заменять РФ на Казахстан, не ошибёмся :lol: :lol:
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§ Vital
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4702
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.09.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:

Цитата:

У нас просто нет бизнеса, куда стоило бы инвестировать. Весь наш бизнес это либо жральни, либо зарегистрированные на родственников властьимущих шараги, живущие за счет госзаказа. Чтоб бабло отмывать. Еще есть всякие наладом дышащие иволги, ссгпо и т.д. - которые просто черные дыры для любых инвестиций

Вот все тут и сказано. Добавить больше нечего. Ветку можно закрывать
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Маркс
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 19.09.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
К тому, что зима будет лютой. И, похоже, потом будет лютая весна и лютое лето.

Ну а в итоге с небес скажут люто:
Граждане, срочно сдавайте валюту!

§ JereK
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.09.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Граждане, срочно сдавайте валюту!


Боюсь, к тому времени граждан не останется. Ну кроме жулья акиматского, разумеется. Но за них я спокоен - найдут как обойти :lol:
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Раман
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 19.09.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь:
и все зря, а куда нас девать Русских, нас ведь здесь 35% населения, что нам прикажете делать

Да дайте ему уже селёдки, пусть успокоится.

Жека
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 19.09.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Раман:
Игорь:
и все зря, а куда нас девать Русских, нас ведь здесь 35% населения, что нам прикажете делать

Да дайте ему уже селёдки, пусть успокоится.

эх не любите вы нас.
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Страница 3 из 3«123
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