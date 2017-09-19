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§ NG.kz
Проезд перекрестка на пр. Абая в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После реконструкции пр.Абая на перекрестке с ул.Хакимжанова сделали два съезда в право. Очень удобно! При следовании в сторону центра все понятно, объехал светофор и на Хакимжанова, даже на запрещающий сигнал светофора.
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Гость
Re: Проезд перекрестка на пр. Абая в Костанае




Отправлено: 19.09.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет конечно, на красный запрещено. Для разрешения нужно установить дополнительную секцию светофора.

Потомок Алдара-Косе
Re: Проезд перекрестка на пр. Абая в Костанае




Отправлено: 19.09.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно разрешено! А насчёт зеркал,так тут не в них надо смотреть,а просто посмотреть налево. Идея очень хорошая и полезная эти съезды,но у нас как всегда умудрились изгадить. Почему такие узкие,зачем автобусы не могут проехать по ним??

§ лимон
Re: Проезд перекрестка на пр. Абая в Костанае
лимон


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Сообщений: 489
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.09.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
там не два съезда! во втором случае расширение проезжей части с добавление полосы для поворачивающих направо. поворот направо по светофору, выезд на Абая по знаку "Уступи дорогу".
интересно систему с контролем проезда перекрестка и стоп-линии будут там восстанавливать или нет?
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Гость
Re: Проезд перекрестка на пр. Абая в Костанае




Отправлено: 19.09.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потомок Алдара-Косе:
Конечно разрешено!

На пересдачу! :lol:

§ smitel111
Re: Проезд перекрестка на пр. Абая в Костанае
smitel111


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Сообщений: 23
Регистрация: 22.02.13
Отправлено: 19.09.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что интересно пояснит проектировщик данного перекрестка? Редакция - пожалуйста отправте запрос в соответствующие инстанции.
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§ Моше
Re: Проезд перекрестка на пр. Абая в Костанае
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4355
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 19.09.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по таким вопросам - наломают там еще дров костанайские водятлы.
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Инструктор
Re: Проезд перекрестка на пр. Абая в Костанае




Отправлено: 19.09.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только на зеленый.
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