Цитата: "Мы прорабатываем механизмы, чтобы те граждане, которые не прививаются, заведомо себя ставят под угрозу, и если они в будущем при добровольном отказе заболеют этим заболеванием, мы рассматриваем возможность, чтобы они сами оплачивали дальнейшее лечение. Это один из механизмов стимулирования"

Господин министр вы уже определитесь... Прививки добровольные или нет. И соотвественно страхование.. А то получается я оплатил лечение через взносы потом еще должен отдельно оплатить??? Это 1 момент Второй как быть с нарушением прав ребенка на бесплатную медицинскую помощ??? Ведь прививки делаются в детстве... И еще как быть с ужесточением наказания за последствия прививки???? А то как заболел так лечи сам, а как некачественную прививку или халатно сделаннцю тк крайних нет.