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§ NG.kz
Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить за свое лечение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29685
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основными причинами отказов являются личные − 45% (4 360) − и религиозные − 42,9% (4 151) взгляды, на негативную информацию через СМИ указали 6,2% (600), отказавшихся от вакцинации. Недоверие к вакцинам выразили 6,1% (589).
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Ди
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...




Отправлено: 19.09.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во первых, государство должно быть гарантом качественной вакцины, а во вторых, мы итак сами за все платим

§ Валентин
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6740
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.09.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Мы прорабатываем механизмы, чтобы те граждане, которые не прививаются, заведомо себя ставят под угрозу, и если они в будущем при добровольном отказе заболеют этим заболеванием, мы рассматриваем возможность, чтобы они сами оплачивали дальнейшее лечение.


Неплохо.
Предлагаю симметрично внести денежную ответственность за крайне редкие, но возможные, побочные действия при прививках.
Уже и страховой фонд есть, и деньги в него поступают.

Ну, чтобы по взрослому.
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андрей
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...




Отправлено: 19.09.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня один к ним вопрос . Они заставляют делать прививки , только что уголовно не наказывают , но при этом от меня требуют подписи , что я же мол согласен и в случаи чего я претензий не имею . Это как ????

5555
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...




Отправлено: 19.09.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Мы прорабатываем механизмы, чтобы те граждане, которые не прививаются, заведомо себя ставят под угрозу, и если они в будущем при добровольном отказе заболеют этим заболеванием, мы рассматриваем возможность, чтобы они сами оплачивали дальнейшее лечение. Это один из механизмов стимулирования"

Господин министр вы уже определитесь... Прививки добровольные или нет. И соотвественно страхование.. А то получается я оплатил лечение через взносы потом еще должен отдельно оплатить??? Это 1 момент Второй как быть с нарушением прав ребенка на бесплатную медицинскую помощ??? Ведь прививки делаются в детстве... И еще как быть с ужесточением наказания за последствия прививки???? А то как заболел так лечи сам, а как некачественную прививку или халатно сделаннцю тк крайних нет.

Бывалый
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...




Отправлено: 19.09.17 - 12:12
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...




Отправлено: 19.09.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
Прививки добровольные или нет. И соотвественно страхование..

Добровольные.
Тебе же сказали.
Но страхование не означает что теперь тебе можно нарушать установленные правила.
Всегда при не соблюдении правил, страховая компания умывает руки.
И правильно делает.

Бывалый
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...




Отправлено: 19.09.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Предлагаю симметрично внести денежную ответственность за крайне редкие, но возможные, побочные действия при прививках.

Это будет дойная корова.
Обращаться туда будут все.
И еще и будут судиться, каждый.
Ты хоть думай иногда, если есть чем...

§ Затоболец
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 19.09.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь цивилизованный мир прививается и они гарантируют качество прививок, а у нас врачам загоняют планы по прививкам, и они все бегают, по крайне мере так в Затобольской Поликлинике.
Старшую дочь прикрепил к Поликлинике №1 г.Костанай так забыли про дочь, не звонят, не ищут, не прививают.
Младшая дочь прикреплена в Затобольской поликлинике, ищут, звонят, говорят "приходите на прививку".
Мне в Затобольской поликлинике объяснили, что их проверяют строго, а городские поликлиники не проверяют ))))
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FOMA
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...




Отправлено: 19.09.17 - 12:42
Комментарий удален модератором.

военный
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...




Отправлено: 19.09.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ди:

100% согласен!

военный
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...




Отправлено: 19.09.17 - 13:12
Комментарий удален модератором.

§ vbn
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 882
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 19.09.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может у кого иначе , но моёй семье последние время от медицины бесплатного итак ни чего не было. Вот как то так.
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* JereK
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1214
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.09.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самих платить за свое лечение


Напугал так напугал!

:lol:
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§ Валентин
Re: Отказавшихся от прививок казахстанцев обяжут самих платить...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6740
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.09.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Всегда при не соблюдении правил, страховая компания умывает руки.
И правильно делает.


Одна беда, у нас не страховая медицина ни разу.
Берёте деньги, требуете отвечать за отказ от прививок?

Не вопрос, страхуйте ответственность за врачебные ошибки и отвечайте за них.
И в суде тоже.

После того как за врачебные ошибки несколько раз придётся заплатить денег - возможно до кого нибудь начнёт доходить.
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