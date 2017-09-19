Цитата: местный:

Что он тут на форуме кроме провокаций и клеветы против нас всех сделал?



А ты что сделал? Марик он с особенностями, конечно, однако во всех килотоннах его текста всегда есть зерно здравого смысла, который он доносит уж как умеет. А на отдельные заявления, которые смешно воспринимать всерьез, как мне кажется, нужно просто не обращать внимания. Вы агритесь и подстегиваете его этим. К тому же, на мой взгляд, он отлично выполняет тут санитарную функцию. Ну, знаете, как некоторые представители фауны, которые, может и выглядят не очень, однако пользу приносят существенную.



PS Ну и он практически всегда здесь, и, когда скучно или настроение фиговое, можно в любой момент зацепиться за его очередной вброс и взаимно потроллить друг-друга.