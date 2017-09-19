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§ Anna Болейн
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 19.09.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
местный:

он мне ничего плохого не сделал ,а то что пишет свои выдумки ,которые глубоко так вас задевают мне фиолетово как то и никаким образом на меня не влияют . НАоборот восхищает ,как человек может пиариться и так извернуться ,что у вас челюсти отвисают . Ой..ее .. габелла полная да ну как же позорище человеческое такое может вытворить . А то ,что Вы чистенькие остаетесь и возвышаете свой авторитет за счет него никого не смущает господа правдолюбы?
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 19.09.17 - 17:29
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 19.09.17 - 17:33
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 19.09.17 - 17:35
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* JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1214
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.09.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
местный:
Что он тут на форуме кроме провокаций и клеветы против нас всех сделал?


А ты что сделал? Марик он с особенностями, конечно, однако во всех килотоннах его текста всегда есть зерно здравого смысла, который он доносит уж как умеет. А на отдельные заявления, которые смешно воспринимать всерьез, как мне кажется, нужно просто не обращать внимания. Вы агритесь и подстегиваете его этим. К тому же, на мой взгляд, он отлично выполняет тут санитарную функцию. Ну, знаете, как некоторые представители фауны, которые, может и выглядят не очень, однако пользу приносят существенную.

PS Ну и он практически всегда здесь, и, когда скучно или настроение фиговое, можно в любой момент зацепиться за его очередной вброс и взаимно потроллить друг-друга.
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 471
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
у вас на аватарке ,,какая то фу..ня и случаем вы не являетесь Валентином

нет, не являюсь.
Взгляды на некоторые вопросы у нас с Валентином похожи, и не только с Валентином
Цитата:
на аватарке ,,какая то фу..ня
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 471
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:

а вы любитель эпатажа :-)
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4702
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.09.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:

Молодец👍 Есть еще хорошие девочки с понятиями.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 19.09.17 - 18:02
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6740
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.09.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
К тому же, на мой взгляд, он отлично выполняет тут санитарную функцию. Ну, знаете, как некоторые представители фауны, которые, может и выглядят не очень, однако пользу приносят существенную.


Санитар форума? Нападает на больных и ослабленных, кхм, пользователей?!

Ну я даже и не знаю!
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* JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1214
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.09.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Нападает на больных и ослабленных, кхм, пользователей?!


Ну я имел в виду несколько менее сложных представителей животного мира. :-)
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 19.09.17 - 18:18
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 471
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:

:lol: мертвечина то с зубками.. да и пахнет как .опа дохлого скунса :-)

Цитата:
JereK:
менее сложных

типа Валентин сапрофаг? :-o
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* JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1214
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.09.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
местный:
А тебе какой смысл защищать оцифрованого?


Народ, ну что вы сагрились-то так? Ну вот не было 112 пару недель - ведь скука смертная же была! Одни и те же повторяли одно и то же. "Казахи должны уйти от кириллицы, если хотят настоящей независимости!", "Казахская интеллигенция допускает ошибку, мой любимый интеллигент сегодня сказал такую-то глупость", "Государство делает все правильно по всем фронтам! А те кто этого не понимает - идиоты! Вот я понимаю, я не такой как вы. И вы меня ненавидите за это!", "Русские - пьяные свиньи, нам без них будет лучше!" и т.д и т. п. Ну и ведь из раза в раз звучат одни и те же слова, составленные в разном порядке. Заранее знаешь кто что напишет. Даже смешно иногда делается. 112 хоть какое-то разнообразие вносит в это глухариное токование. :lol:

[Исправлено: JereK, 19.09.2017 - 18:30]
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 471
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
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