Цитата: JereK:



Цитата:

У нас просто нет бизнеса, куда стоило бы инвестировать. Весь наш бизнес это либо жральни, либо зарегистрированные на родственников властьимущих шараги, живущие за счет госзаказа. Чтоб бабло отмывать. Еще есть всякие наладом дышащие иволги, ссгпо и т.д. - которые просто черные дыры для любых инвестиций

Вот все тут и сказано. Добавить больше нечего. Ветку можно закрывать