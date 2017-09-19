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Куратор темы: drakon
* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.09.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что с Грецией - случилось?... :-o

-что что, сидит и ждет первого транша денег с нашего могучего НПФ.... спроси у Меркель....вам, случайно наши теньге не нужны.... не забудь взять комиссионные за сделку....
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