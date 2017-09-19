Доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7321





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 16:47 Цитата: drakon:

А что с Грецией - случилось?... А что с Грецией - случилось?...

-что что, сидит и ждет первого транша денег с нашего могучего НПФ.... спроси у Меркель....вам, случайно наши теньге не нужны.... не забудь взять комиссионные за сделку....